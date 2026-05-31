L'ex attaccante della Juventus Mirko Vucinic, attuale ct del Montenegro, ha commentato la stagione della squadra bianconera, il percorso di Vasilije Adzic e i suoi nuovi obiettivi da allenatore. Leggiamo le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

IL PERCORSO DI ADZIC: ”Il suo talento è indiscutibile, può giocare ad alto livello e risolvere le partite con le sue qualità. Il problema è che non gioca e questo è lo scenario peggiore per un giovane calciatore. Solo da titolare potrà sviluppare completamente il suo potenziale. E naturalmente, con la continuità di gioco, porterà un valore aggiunto alla nazionale”.

LA STAGIONE DELLA JUVENTUS: “Per un club come la Juventus, il più titolato in Italia, chiudere così è sicuramente un grande insuccesso. Credo che il club abbia fatto un’analisi e saprà sicuramente reagire nel modo giusto, ma non vorrei approfondire troppo questo tema”.

RITORNO IN SERIE A DA ALLENATORE : “Sicuramente in futuro mi piacerebbe allenare in Italia. Prima, però, cercherò di ottenere tutto ciò che voglio con la nazionale del Montenegro e solo dopo penserò alle tappe successive e alla Serie A”.