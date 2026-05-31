L’ex attaccante bianconero ha criticato il sesto posto raggiunto dalla Juventus in campionato. L’attuale allenatore del Montenegro ha poi parlato anche del percorso di Adzic.
L'ex attaccante della Juventus Mirko Vucinic, attuale ct del Montenegro, ha commentato la stagione della squadra bianconera, il percorso di Vasilije Adzic e i suoi nuovi obiettivi da allenatore. Leggiamo le sue parole a La Gazzetta dello Sport.
IL PERCORSO DI ADZIC: ”Il suo talento è indiscutibile, può giocare ad alto livello e risolvere le partite con le sue qualità. Il problema è che non gioca e questo è lo scenario peggiore per un giovane calciatore. Solo da titolare potrà sviluppare completamente il suo potenziale. E naturalmente, con la continuità di gioco, porterà un valore aggiunto alla nazionale”.
LA STAGIONE DELLA JUVENTUS: “Per un club come la Juventus, il più titolato in Italia, chiudere così è sicuramente un grande insuccesso. Credo che il club abbia fatto un’analisi e saprà sicuramente reagire nel modo giusto, ma non vorrei approfondire troppo questo tema”.
RITORNO IN SERIE A DA ALLENATORE : “Sicuramente in futuro mi piacerebbe allenare in Italia. Prima, però, cercherò di ottenere tutto ciò che voglio con la nazionale del Montenegro e solo dopo penserò alle tappe successive e alla Serie A”.
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