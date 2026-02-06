Juventus, parla l’agente di Tonali: “In estate si faranno le giuste valutazioni”

Giuseppe Riso, procuratore di Sandro Tonali, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Leggiamo cosa ha detto in merito al futuro del suo assistito.

Il nome di Sandro Tonali è stato più volte accostato alla Juventus. Vi abbiamo raccontato di come la società bianconera apprezzi il giocatore e vorrebbe portarlo a Torino. Se nella sessione invernale era un’affare difficile da percorrere, tutto potrebbe cambiare nella prossima finestra di calciomercato.

Sul punto è intervenuto anche il suo procuratore, Giuseppe Riso, che ha parlato così durante la sua intervista a Tuttosport: “Al momento Sandro non ha preferenze, vuole intanto portare il Newcastle in Champions League. I discorsi sul mercato ora sono prematuri, si faranno più avanti. Vedremo come terminerà la stagione, poi faremo le nostre valutazioni.

Quello che diciamo oggi, non vale domani. Ora gli inglesi non potevano privarsi di Tonali, lui peraltro è molto legato al club inglese”.