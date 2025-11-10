Juventus, è mal di “pareggite” negli ultimi due anni in Serie A: il dato che lo dimostra

Dopo il successo contro la Cremonese e il pareggio di Champions League, nell’ambiente bianconero c’era molta curiosità attorno al modo con il quale la nuova Juventus di Spalletti avrebbe affrontato il derby della Mole contro il Torino di Marco Baroni.
Tuttavia, al termine dei novanta minuti il tabellone finale recita un risultato che, dando uno sguardo ai risultati finora registrati, non rappresenta di certo una novità per la tifoseria bianconera, ovvero un pareggio a reti bianche. Con lo 0-0 arrivato lo scorso sabato sera ora diventano venti i pareggi ottenuti dalla Juventus in Serie A negli ultimi due anni: in particolare, nessuna squadra ha ottenuto un numero più alto; solo il Parma, in effetti, si pone vicino ai bianconeri con il medesimo numero di pareggi.