Juventus, Paolo Condò a Sky: “Spalletti non scherza”

Dagli studi di Sky Sport, le parole di Condò sull’esordio vincente di Spalletti.

Il noto giornalista e opinionista, Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport si è soffermato sull’esordio vincente di Luciano Spalletti. Le sue parole:

”Spalletti non scherza, ha debuttato bene, con un ottimo primo tempo. Il secondo tempo è sceso di rendimento, probabilmente anche di ossigeno. Va comunque detto che la squadra anche dopo il gol Cremonese, ha gestito bene la situazione. Il mister ha fatto una spallettata, un’invenzione tattica di mettere Koopmeiners tra i tre difensori. Molti giocatori questa sera avevano uno spirito e un’elettricità diversa da quella di Tudor”.