JuveNews.eu
Pubblicità

Juventus, Paolo Aghemo a Sky: “Rinnovo di McKennie fondamentale”

Stefania Palminteri – 3 Marzo, 10:20

Aghemo

La Juventus nella giornata di ieri ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista texano.

Paolo Aghemo, in collegamento con Sky Sport, ha parlato del rinnovo di contratto di Weston McKennie:

Partiamo intanto dalla notizia quella ufficiale del rinnovo di contratto di Weston McKennie. Lo sappiamo quanto è importante per Spalletti, per la Juventus, grande stagione quella del texano che ha firmato il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, fino al 2030, con sostanzioso aumento anche dell’ingaggio. McKennie è un uomo fondamentale per la Juventus e sotto la gestione di Spalletti la sua crescita è stata esponenziale”.