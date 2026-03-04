Juventus, Panucci a Mediaset: “La squadra di Spalletti deve approfittare del calendario favorevole”

Christian Panucci è sicuro: Se la Juventus vuole arrivare tra le prime quattro, deve approfittare del calendario favorevole.

Intervenuto negli studi di SportMediaset, l’ex difensore Christian Panucci ha parlato della Juventus e di cosa dovrà fare per cercare di entrare nella prossima Champions League. Di seguito il suo commento:

“Adesso il calendario della squadra di Spalletti è un po’ più in discesa e dovranno approfittare di questo momento, perché per arrivare in Champions servono tanti punti oltre a qualche scivolone da parte della Roma e del Como. Il grosso problema dei bianconeri al momento è quello dell’attaccante, ma è un problema che potrebbe risolversi se Vlahovic dovesse recuperare bene dall’infortunio di novembre scorso”.