Juventus-Pafos, scelto l’arbitro del match

Scopriamo chi sarà il direttore di gara del prossimo impegno europeo della Juventus. I bianconeri affronteranno i ciprioti del Pafos.

Per la Juventus è già di tempo di pensare al prossimo impegno europeo. I bianconeri saranno impegnati nella gara contro i ciprioti del Pafos. Il match si disputerà mercoledì 10 dicembre all’Allianz Stadium, calcio d’inizio alle ore 21:00. Una sfida cruciale per gli uomini di Spalletti, che se vorranno accedere alla fase play-off sono chiamati ad ottenere i tre punti.

La UEFA nel frattempo ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Champions League. Scopriamo chi dirigerà Juventus-Pafos.

ARBITRO: Gil Manzano

ASSISTENTI: Nevado, Porras Ayuso

QUARTO UOMO: Munuera

VAR: Cuadra Fernandez

AVAR: Soto Grado

Sarà quindi una squadra arbitrale interamente spagnola.