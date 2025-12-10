Juventus-Pafos, numeri e stato di forma delle due squadre

I bianconeri scenderanno in campo questa sera, per il match di Champions League contro i ciprioti del Pafos. Gli uomini di Spalletti cercano i tre punti per mantenere vive le speranze di accedere alla fase playoff. La gara valida per sesta giornata di Phase League, avrà inizio alle ore 21:00.
La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha analizzato i numeri e lo stato di forma delle squadre. Leggiamo le curiosità di questo match:
- Questa sarà solo la terza sfida tra una squadra italiana e una cipriota in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Juventus – APOEL Nicosia nel 1977-78 (primo turno) e Inter – Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi).
- La Juventus ha vinto tutte le sei partite europee disputate contro squadre cipriote, con un punteggio aggregato di 25-3 e ha segnato almeno quattro gol in ognuno degli ultimi quattro match di questo tipo.
- Il Pafos ha affrontato una squadra italiana solo in un’occasione nelle competizioni europee, perdendo 3-2 in trasferta contro la Fiorentina in UEFA Conference League la scorsa stagione (novembre 2024).
- La Juventus ha pareggiato le due partite giocate all’Allianz Stadium in questa UEFA Champions League (4-4 contro il Borussia Dortmund e 1-1 contro lo Sporting): l’ultima volta che i bianconeri non hanno vinto
in tre gare interne di fila nella competizione risale all’aprile 2018 (2N, 1P).
- La Juventus è una delle quattro squadre in questa UEFA Champions League ad aver sia segnato che subito almeno dieci gol (10 in entrambi i casi), insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético Madrid. Inoltre, le partite della Vecchia Signora nel torneo in corso hanno visto quattro gol realizzati dal 90° in avanti (tre a favore, uno contro), meno solo che in quelle disputate dal Borussia Dortmund (sei).
- Entrambe le trasferte del Pafos in questa UEFA Champions League (contro Olympiakos e Kairat) sono terminate 0-0. Dal 1992-93, solo il Villarreal nel novembre 2005 ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle prime tre trasferte nella competizione.
- Solo lo Slavia Praga (-4.24) ha una differenza negativa maggiore tra gol subiti ed expected goals a sfavore rispetto al Pafos (-3.63 frutto dei sette gol subiti e di 10.63 xG subiti) in questa UEFA Champions League. Inoltre, il club cipriota ha subito il secondo maggior numero di tiri (98) e dall’altra parte i suoi avversari hanno effettuato il secondo maggior numero di tocchi nell’area di rigore (190) nel torneo in corso.
- Nessuna squadra ha segnato più gol da corner rispetto al Pafos (tre dei suoi quattro gol) in questa UEFA Champions League. Dall’altra parte, solo PSV (26), Eintracht Frankfurt (19) e Slavia Praga (18) hanno concesso più tiri da corner in questa stagione della Juventus (17).
- Solamente cinque giocatori in questa UEFA Champions League hanno registrato più passaggi che hanno interrotto la linea nella trequarti avversaria rispetto a Manuel Locatelli della Juventus (30), mentre
solamente tre ne hanno registrati di più dietro la metà campo avversaria sotto alta pressione rispetto ai suoi 15.
- Dall’inizio della scorsa stagione, nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato in UEFA Champions League di Jonathan David della Juventus (quattro, come Gonçalo Ramos), infatti tutti e quattro questi gol sono arrivati nelle sue ultime sei presenze nella competizione.