Juventus-Pafos, le scelte di mister Spalletti

La Juventus è a caccia di punti importanti per la classifica di Champions League. I bianconeri si trovano a 6 punti, così come il Pafos. Tre punti stasera significherebbero mettersi in condizione favorevole per ottenere la qualificazione ai playoff. Leggiamo le scelte dei due allenatori, per la gara in programma alle ore 21:00.
Le scelte dei due allenatori
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo