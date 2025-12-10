Juventus-Pafos, le scelte di mister Spalletti
Juventus-Pafos, le scelte di mister Spalletti

Lorenzo Focolari
10 Dicembre, 19:56
Juventus-Pafos
Le formazioni ufficiali di Juventus-Pafos. La gara valida per sesta giornata di Phase League, inizierà alle ore 21:00.

La Juventus è a caccia di punti importanti per la classifica di Champions League. I bianconeri si trovano a 6 punti, così come il Pafos. Tre punti stasera significherebbero mettersi in condizione favorevole per ottenere la qualificazione ai playoff. Leggiamo le scelte dei due allenatori, per la gara in programma alle ore 21:00.

Le scelte dei due allenatori

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti 

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. All. Carcedo

 

