Juventus-Pafos, dove seguire la gara in tv

La Juventus sfida il Pafos nella sesta giornata di Champions League. Scopriamo dove sarà possibile vedere la gara in tv.

I bianconeri sfidano i ciprioti del Pafos nella sesta giornata di Phase League della Champions League. Gli uomini di Spalletti, dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, sono ora chiamati ad ottenere i tre punti nella competizione europea. Con una vittoria la Juventus aumenterebbe le proprie possibilità di accedere alla fase playoff.

Dall’altra parte c’è il Pafos, indubbiamente una delle rivelazioni di questa Champions League. Finora i ciprioti, sono stati sconfitti soltanto dal Bayer Monaco e, si trovano con i stessi punti in classifica dei bianconeri. Insomma sarà un crocevia importante per entrambe le squadre.

Dove vedere il match in tv

Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, vi ricordiamo che potrete seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito.