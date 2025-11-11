Juventus, Ottolini pronto a diventare il nuovo ds

Presto potrebbe esserci l’ufficialità del nuovo direttore sportivo in casa Juventus. La Juventus ha scelto l’ex Genoa.

La ricerca del nuovo Direttore Sportivo della Juventus, sembra essere giunta alla fase finale. La dirigenza bianconera, dopo mesi in cui ha valutato diversi profili, ha ormai trovato l’identikit giusto.

Adesso l’obiettivo è chiudere l’accordo in tempi brevi per permettere al nuovo ds di mettersi subito al lavoro, in vista dell’arrivo della finestra invernale di calciomercato.

Il nome in pole position è quello di Marco Ottolini. Il dirigente, è da tempo il favorito per ricoprire la carica. Nelle ultime settimane, quest’ultimo ha risolto il contratto con il Genoa, una mossa che permetterà alla Juve di procedere al tesseramento senza negoziazioni tra le due società.

La scelta di puntare su Ottolini risponde senz’altro a una logica ben precisa. Inserire all’interno della dirigenza bianconera, un dirigente giovane e che che conosce già l’ambiente Juventus. L’ufficialità potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.