Juventus, ecco come Ottolini ha convinto Comolli

Marco Ottolini è il candidato numero uno per il ruolo di direttore sportivo del club bianconero: ecco come ha convinto Comolli

Marco Ottolini è diventato ufficialmente direttore sportivo l’8 ottobre 2020 e la sua tesi, dal titolo “Le relazioni internazionali nel calcio globale. Un direttore sportivo ad hoc”, è stata considerata come la migliore del suo corso. Filippo Fusco, oggi ds del Cesena, ha firmato la postfazione della tesi. Lì, in particolare, è presente la definizione di Ottolini negli anni a Torino: “Marco agisce quasi come un Ministro degli Esteri del club. Fa in modo che tutte le relazioni, tutti i rapporti che riesce a creare e coltivare nell’ambito della propria area diventino strumenti per l’area tecnica, la direzione sportiva e lo scouting, con qualche spunto per l’area organizzativa”.

Quello di Ottolini, dunque, è proprio il profilo di direttore sportivo che Damien Comolli ha in mente: un esperto di relazioni internazionali, con una fitta rete di contatti oltreconfine. L’attuale ds del Genoa deve molto all’Anderlecht e in particolare a colui che gli ha fatto terminare la carriera da agente, ovvero Herman Van Holsbeeck, con il quale la scintilla nasce con il trasferimento in Belgio di Stefano Okaka (individuato dallo stesso Ottolini).

Nel 2018, poi, Ottolini varca ufficialmente i cancelli di Vinovo e promuove tante idee: crea i “Club Meetings”, insieme a Claudio Chiellini cura ogni singolo dettaglio delle relazioni coi club esteri, tutte sintetizzate da report estremamente densi di informazioni. Allo stesso tempo stila anche il RQR (Relation Quality Rating), ovvero l’indice che sintetizza la prolificità del rapporto tra la Juve e i club esteri. Esperienze, dunque, che hanno messo in mostra l’aspetto centrale nel lavoro di Ottolini, vale a dire la pianificazione. All’interno della sua tesi, inoltre, Ottolini ha sottolineato l’importanza di un ds esclusivo per l’estero: un fattore fondamentale che ha portato Comolli a sceglierlo per il ruolo di ds della Juventus.