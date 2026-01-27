Juventus, Orsi: “Non ha trovato ancora un equilibrio, ma con Spalletti…”

Le parole di Nando Orsi riguardanti la partita vinta dalla Juventus contro il Napoli e sul momento dei bianconeri

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Virgilio Sport ha espresso il proprio pensiero riguardo alla partita disputata e vinta dalla Juventus contro il Napoli. Questo il suo pensiero sulla prestazione dei bianconeri:

“Ho visto molto bene la Juve, una squadra viva che voleva vincere più del Napoli. Il risultato è esagerato e probabilmente c’era un rigore per il Napoli. La partita sarebbe potuta cambiare, o forse no, però la Juve è rigenerata. Non ha trovato ancora un equilibrio, ma con Spalletti il vento è cambiato”.