Juventus, a che ora è prevista la partenza per l’Italia? Le ultime

La Juventus termina il quinto turno di questa Champions League con una vittoria importantissima. A Bodo la formazione bianconera allenata da Luciano Spalletti, grazie alla rete siglata da David al fotofinish, riesce a strappare in extremis tre punti molto pesanti per il proprio cammino nella massima competizione europea. Una vittoria che può risultare come una boccata d’ossigeno per il tecnico toscano e per i suoi giocatori, reduci da prestazioni e risultati che, nell’ultimo periodo, erano stati tutt’altro che soddisfacenti.

A questo punto, però, la domanda che appare più lecita da farsi riguarda le tempistiche legate al rientro dei bianconeri in Italia: stando agli ultimi aggiornamenti, la Juventus dovrebbe partire verso le ore 12 di questa mattina.