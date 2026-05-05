Il pareggio di domenica scorsa contro il Verona, ha inevitabilmente scaturito numerosi dubbi e polemiche intorno all’ambiente bianconero. Se sulla carta il match contro la squadra veneta sembrava essere tutto dalla parte della Vecchia Signora, sul campo abbiamo poi assistito ad una squadra in confusione e più volte in difficoltà sotto l’aspetto mentale.

Un pareggio che complica ora la qualificazione alla prossima Champions League, ma fortunatamente per la Juventus dipenderà ancora tutto da lei. Senz’altro, già a partire dalla trasferta di Lecce sarà necessario un cambio di rotta e per fare ciò i giocatori dovranno lasciarsi alle spalle l’ultima partita.

Le parole di Gianni Balzarini

In merito alla questione su un necessario cambio di mentalità da parte dei giocatori bianconeri, è intervenuto anche Gianni Balzarini, che in un video pubblicato su YouTube, si è espresso così:

“Nell'era Spalletti la Juve ha ribaltato la situazione solo in due occasioni su 13, partendo da uno svantaggio. Solo in due occasioni. Cosa significa questo? Poca fame, sì. Confusione? Sì. Mentalità ancora lontana da quella che si vorrebbe da una squadra come la Juventus? Altrettanto sì.

"Vuol dire che è una squadra instabile caratterialmente, è una squadra che si fa spesso travolgere dagli eventi. Ma se non lo ha fatto in tutti questi mesi è difficile che lo faccia l'anno prossimo o va cambiata in diversi elementi. Adesso io non sto qua a fare nomi, cognomi, ma la società ha il dovere a questo punto di intervenire pesantemente su una situazione dal punto di vista tecnico, qualitativo e caratteriale, dotandosi di giocatori che possono fare da guida. È questo che vuole naturalmente Spalletti da tanto tempo e questo è il problema che ha individuato. Se dovesse rimanere questo tipo di ossatura, a meno di miracoli caratteriali, tra un anno saremo qui a dirci le stesse cose".