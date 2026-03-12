Juventus, futuro Openda: il calciatore ha preso casa…

Dove giocherà la prossima stagione Lois Openda è ancora un mistero, ma il giocatore non perde tempo. Il belga ha comprato casa...

La prossima stagione di Openda è già un rebus in casa Juventus. Spalletti e la dirigenza lo considerano fuori dal progetto tecnico, e non rientrerebbe nei piano dell’allenatore. Comolli acquistò Openda in prestito oneroso, con però un obbligo di riscatto rilevante. La cifra è intorno ai 43,9 milioni, a cui sommare 7,4 milioni lordi di stipendio per la stagione 2025/26.

Intanto, il belga lancia un messaggio: ha comprato una villa a Torino. Non una villa qualsiasi ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, quella che fu di Cristiano Ronaldo nei suoi anni in bianconero. Un soggiorno di lusso per l’ex Lipsia.

La residenza è di circa mille metri quadrati. con ulteriori 300 di giardino. La villa è celebre per esser passata per vari giocatori: prima di CR7, fu di Paul Pogba e, per ultimo, di Nico Gonzalez.

Il suo nuovo immobile, però, non include una permanenza a Torino. La Juve dovrà riscattarlo ma, verosimilmente, gli cercherà un futuro che sia lontano dalla Continassa. L’idea migliore è quella di un prestito, anche perché venderlo a titolo definitivo implicherebbe una minusvalenza importante.