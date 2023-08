Juventus: oggi la ripresa degli allenamenti alla Continassa

La squadra di Massimiliano Allegri si ritroverà oggi alla Continassa per iniziare a preparare l'esordio in campionato

La Juventus ha concluso i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri dopo il rientro dalla tournée negli Stati Uniti; ed è pronta all'ultima parte di preparazione in vista dell'inizio del campionato italiano di Serie A. La squadra si ritroverà oggi alla Continassa , ed inizierà la terza ed ultima fase della preparazione , che porterà la Juventus ad esordire in campionato il 20 agosto al Friuli di Udine contro l'Udinese.

In questi ultimi giorni di ritiro, la squadra porterà a termine la preparazione fisica ed atletica in vista della prossima stagione; e giocherà due amichevoli prima dell'esordio in Serie A. Il 9 è in programma all'Allianz Stadium la partita tra Juventus A e Juventus B; con le due squadre che si affronteranno nello stadio di casa nella classica amichevole estiva in famiglia. La Juventus giocherà poi sabato 12 agosto alle 20:30 contro l'Atalanta, nell'ultimo test prima della settimana che porterà all'inizio del campionato.