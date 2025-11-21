Juventus, oggi la conferenza stampa di Spalletti

Mister Spalletti presenterà oggi la gara di domani contro la Fiorentina. La conferenza stampa è fissata alle ore 12:00.

Terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, è giunto il momento di riconcentrasi sul campionato. La Juventus, sarà attesa da un calendario ricco di impegni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il primo appuntamento in programma per gli uomini di Spalletti è quello di domani alle ore 18:00, dove i bianconeri scenderanno in campo per il match contro la Fiorentina. Gara ostica e delicata come sempre quella contro i viola, specialmente in un momento così complicato per i toscani, che sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Oggi Luciano Spalletti terrà la consueta conferenza stampa pre partita. L’appuntamento è fissato per le ore 12:00 all’Allianz Stadium.

Per l’allenatore bianconero sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione in casa Juventus dopo il periodo di sosta, che ha visto diversi giocatori partire con le rispettive Nazionali e altri rimanere alla Continassa. Nella conferenza di oggi, avremo sicuramente notizie in più anche in merito alle condizione di fisiche di Dusan Vlahovic, che ieri ha svolto una parte di allenamento con il resto dei compagni. Seguiranno aggiornamenti.