Juventus, oggi compie gli anni Zhegrova! Gli auguri del club

Oggi la Juventus festeggia il compleanno del suo centrocampista, Edon Zhegrova. Gli auguri rilasciati direttamente sul sito ufficiale del club!
“Primo compleanno in bianconero per Edon Zhegrova che oggi, 31 marzo 2026, compie 27 anni.
Nato in Germania da genitori albanesi in fuga dalla guerra del Kosovo (Nazionale di cui oggi indossa la maglia), Edon è cresciuto calcisticamente in Belgio, facendo il suo esordio tra i professionisti al Genk, prima di passare al Basilea e poi al Lille – con cui è arrivata la definitiva consacrazione che, la scorsa estate, lo ha portato a firmare un contratto con la Juventus.
In questi primi mesi a Torino, Zhegrova ha raccolto finora 21 presenze complessive in bianconero tra campionato, Champions League e Coppa Italia, venendo utilizzato quasi esclusivamente a gara in corso perché alle prese con il lavoro di recupero fisico a seguito del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi nella stagione 2024/25.
Diventato papà lo scorso 12 marzo, facciamo un grande augurio di buon compleanno a Edon da parte di tutta la famiglia bianconera”.