Juventus, oggi compie gli anni Zhegrova! Gli auguri del club

Nato in Germania da genitori albanesi in fuga dalla guerra del Kosovo (Nazionale di cui oggi indossa la maglia), Edon è cresciuto calcisticamente in Belgio, facendo il suo esordio tra i professionisti al Genk, prima di passare al Basilea e poi al Lille – con cui è arrivata la definitiva consacrazione che, la scorsa estate, lo ha portato a firmare un contratto con la Juventus.