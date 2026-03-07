JuveNews.eu
Pubblicità

Juventus, oggi compie gli anni mister Spalletti: Gli auguri del club

Stefania Palminteri – 7 Marzo, 08:44

Spalletti alla Juventus

Luciano Spalletti spegne oggi 67 candeline. Leggiamo il messaggio di auguri da parte della Juventus.

La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, augura un buon compleanno a Luciano Spalletti che compie oggi 67 anni. Qui sotto il messaggio del club bianconero:


Oggi, sabato 7 marzo 2026, mister Luciano Spalletti festeggia con noi il suo primo compleanno in bianconero, spegnendo 67 candeline.

Chiamato ad allenare la Juventus lo scorso autunno, Spalletti ha abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto bianconero, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un’impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l’approccio emotivo e tecnico del gruppo.

Un percorso che vede nelle sfide di campionato che ci attendono, a partire da quelle delle prossime ore all’Allianz Stadium contro il Pisa, gli snodi cruciali per consolidare e portare avanti un lavoro fatto di crescita e sviluppo sia individuale da parte dei calciatori, che collettivo in quanto squadra.

Una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio.

Buon lavoro mister, e buon compleanno!”