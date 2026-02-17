Juventus, oggi attese le parole di Bastoni

Il difensore dell’Inter, sarà presente oggi in conferenza stampa per presentare la gara di Champions contro il Bodo/Glimt.

L’episodio Bastoni-Kalulu si è preso la scena nel derby d’Italia e non solo. La simulazione del difensore dell’Inter, che ha portato all’espulsione del difensore bianconero, è diventata presto un caso che ha scatenato polemiche su tanti fronti, dalle parole di Chivu allo scivolone di Marotta, fino alla risposta di Spalletti in conferenza.

Nel frattempo, sono attese proprio oggi le parole di Alessandro Bastoni, che dopo l’episodio non si è espresso, come hanno fatto invece l’allenatore e il presidente dell’Inter. Il difensore nerazzurro parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Bodo/Glimt, valida per gli spareggi di Champions.