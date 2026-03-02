Juventus, occasione sfumata? L’indiscrezione su Wesley

L'esterno di centrocampo brasiliano sarebbe potuto diventare un giocatore della Juventus durante l'ultima sessione di mercato estiva.

All’indomani della sfida tra Roma e Juventus, è spuntata una nuova indiscrezione sul mercato bianconero. Wesley, colui che ha sbloccato la sfida ieri sera all’Olimpico, sarebbe potuto diventare un giocatore della Juventus. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, Comolli aveva mostrato interesse per Wesley durante l’ultima estate. La dirigenza era alla ricerca di un nuovo innesto sulla fascia destra, e l’esterno scuola Flamengo era nel mirino. Un giocatore veloce, di spinta e giovane: sarebbe stato un ottimo acquisto.

Il vero problema si rivelò il cartellino del giocatore. Per strappare un sì dalla dirigenza del Flamengo e dal giocatore, la valutazione era di 25 milioni più 5 di bonus. Una cifra importante, che spinse i vertici alti della Juventus ad una riflessione interna. La trattativa è andata via via a sfumare.

Invece di partecipare ad un’asta a rialzo, la dirigenza bianconera virò su altri profili più accessibili, ritenendo la richiesta eccessivamente alta. Sulla fascia destra la situazione si risolse con l’arrivo di Joao Mario dal Porto, acquisto che chiuse definitivamente la trattativa per Wesley. Oggi i tifosi si chiedono come sarebbe cambiata la difesa con l’esterno oggi in forza alla Roma, visto anche l’ottimo approccio del brasiliano con la Serie A. Con la partenza di un deludente Joao Mario nel mercato invernale, oggi si può parlare di un’occasione sfumata per la squadra di Luciano Spalletti.