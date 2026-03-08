Juventus, l’attacco trova nuove soluzioni senza David

I gol della Juventus contro il Pisa sono arrivati, nuovamente, senza la collaborazione dell'attaccante canadese, sostituito al 45'.

Jonathan David si è reso protagonista dell’ennesima prova insufficiente con la maglia della Juventus. Ieri sera, contro il Pisa, Luciano Spalletti ha deciso di sostituirlo ad inizio secondo tempo, inserendo Boga al suo posto. Una grande maggioranza delle principali testate sportive bocciano l’attaccante canadese. La Gazzetta dello Sport, SportMediaset, il Corriere dello Sport, Sky Sport…parlano tutte di un David che non entra mai in partita: il suo voto è tra il 4 e il 5, non superiore. Delusione anche per i suoi fantallenatori: altro 5 in pagella. Su 23 partite a voto, sono arrivate 14 insufficienze (dato riportato da Fantacalcio®).

La buona notizia per la Juventus e per Spalletti, è che l’attacco non dipende dalla loro punta centrale. Difatti, tutti i gol della partita sono arrivati nel secondo tempo, senza David in campo. Tutti i giocatori offensivi si stanno mettendo in proprio per trovare la rete. Un ritrovato (e ispirato) Coincecao, Yildiz, ma anche Boga, sono i principali pericoli per le difese avversarie. Alcuni giocatori continuano a dare certezze al loro allenatore, altri devono ritrovare la condizione, mentre altri ancora non convincono e continuano a deludere le aspettative. Da sottolineare i 90′ in panchina per Openda e Zhegrova, che, seppure a risultato acquisito, non hanno fatto il loro ingresso in campo.