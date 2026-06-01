Un’altra sfida internazionale

La Juventus continua a definire il proprio programma estivo e aggiunge un nuovo appuntamento internazionale alla preseason 2026. Dopo aver programmato le prime uscite estive, il club bianconero ha inserito un’ulteriore tappa nel calendario di preparazione. La squadra guidata da Luciano Spalletti volerà infatti in Belgio per affrontare lo Standard Liegi in un test che servirà ad aumentare il ritmo partita e consolidare la condizione fisica. L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 20:00. La sfida si giocherà nello storico stadio di Sclessin, uno degli impianti più caldi e caratteristici del calcio belga. L’obiettivo della Juventus resta chiaro: costruire progressivamente la miglior condizione possibile prima dell’inizio ufficiale della stagione. La società continua quindi a organizzare un’estate ricca di impegni internazionali, convinta che affrontare avversari differenti possa accelerare la crescita del gruppo.

Un’estate piena di impegni per i bianconeri

La sfida in Belgio si inserisce all’interno di un calendario estivo già particolarmente intenso. La Juventus sarà impegnata anche contro Basilea, Chelsea, Inter e Palermo, oltre agli appuntamenti previsti durante il Summer Tour in Asia e Australia. Il programma costruito dal club punta a garantire un aumento graduale del livello competitivo, alternando avversari differenti e contesti internazionali. Per i tifosi bianconeri arriveranno presto anche ulteriori informazioni organizzative. Nei prossimi giorni verranno infatti comunicati i dettagli relativi ai biglietti e alle modalità di accesso per il settore ospiti. Nel frattempo continua a prendere forma la nuova Juventus. E ogni amichevole rappresenterà un tassello importante verso l’inizio della stagione ufficiale.