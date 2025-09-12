Juventus, annunciata la nuova partnership con Football Exchange: la nota ufficiale

In casa Juventus arrivano altre novità per quanto riguarda il tema delle collaborazioni. Poco fa, infatti, il club bianconero ha comunicato la nuova partnership con Football Exchange, piattaforma capace di unire calcio e tecnologia per dar vita ad un’esperienza di gioco inedita a disposizione degli utenti. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus per presentare questa importante partnership:
“Juventus annuncia oggi, venerdì 12 settembre 2025, l’inizio di una nuova ed entusiasmante partnership con Football Exchange, la piattaforma che unisce calcio e tecnologia in un’esperienza di gioco inedita.
L’accordo, che vede Football Exchange entrare a fare parte della famiglia degli Official Partner del nostro Club, rafforza il legame tra il mondo sportivo e quello dell’innovazione digitale, un ambito in cui Juventus è da sempre all’avanguardia. Il brand Football Exchange sarà presente all’Allianz Stadium con asset di visibilità strategici, inclusi i LED a bordocampo e i maxischermi, per coinvolgere direttamente i tifosi bianconeri.
Football Exchange rappresenta una vera e propria Borsa dei Calciatori, dove la passione per il gioco si unisce alla strategia. Gli utenti possono acquistare e vendere, per gioco, i loro calciatori preferiti, mettendo alla prova la propria conoscenza sul mondo del calcio. La piattaforma offre anche un concorso con 750 premi in palio, combinando adrenalina e competizione.
Un accordo, quello stipulato con Juventus, che consolida ulteriormente il posizionamento di Football Exchange accanto alle realtà più autorevoli del panorama calcistico internazionale: l’innovativa piattaforma digitale, infatti, ha già ottenuto la licenza ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC)“.