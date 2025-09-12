Juventus, annunciata la nuova partnership con Football Exchange: la nota ufficiale

In casa Juventus arrivano altre novità per quanto riguarda il tema delle collaborazioni. Poco fa, infatti, il club bianconero ha comunicato la nuova partnership con Football Exchange, piattaforma capace di unire calcio e tecnologia per dar vita ad un’esperienza di gioco inedita a disposizione degli utenti. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus per presentare questa importante partnership:

“Juventus annuncia oggi, venerdì 12 settembre 2025, l’inizio di una nuova ed entusiasmante partnership con Football Exchange, la piattaforma che unisce calcio e tecnologia in un’esperienza di gioco inedita.

L’accordo, che vede Football Exchange entrare a fare parte della famiglia degli Official Partner del nostro Club, rafforza il legame tra il mondo sportivo e quello dell’innovazione digitale, un ambito in cui Juventus è da sempre all’avanguardia. Il brand Football Exchange sarà presente all’Allianz Stadium con asset di visibilità strategici, inclusi i LED a bordocampo e i maxischermi, per coinvolgere direttamente i tifosi bianconeri.