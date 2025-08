Juventus: i numeri di maglia per la prossima stagione

Sono stati resi noti i numeri di maglia per la prossima stagione, con molti che hanno confermato quello dello scorso anno

La Juventus sta svolgendo la seconda parte della preparazione in Germania: dopo l’amichevole pareggiata per 2-2 contro la Reggiana al Training Center, la squadra di Igor Tudor si è recata al quartier generale dell’Adidas, dove si allenerà per i prossimi giorni in attesa dell’inizio della prossima stagione.

I numeri di maglia

Il tecnico croato ha portato tutti quanti in ritiro, segno di non avere pregiudizi nei confronti di nessuno, così come dimostrato dai numeri di maglia: sono stati infatti comunicati quelli per la prossima stagione, con alcune conferme e altre nuove scelte.

3. Gleison Bremer

4. Federico Gatti

5. Manuel Locatelli

6. Lloyd Kelly

7. Francisco Conceicao

8. Teun Koopmeiners

9. Dusan Vlahovic

10. Kenan Yildiz

11. Nico Gonzalez

14. Arkadiusz Milik

15. Pierre Kalulu

16. Weston McKennie

17. Vasilije Adzic

19. Khephren Thuram

20. Fabio Miretti

22. Timothy Weah

23. Carlo Pinsoglio

25. Joao Mario

26. Douglas Luiz

27. Andrea Cambiaso

29. Michele Di Gregorio

30 Jonathan David

32. Juan Cabal

36. Mattia Perin

37. Nicolò Savona

40. Jonas Rouhi