Juventus, novità sulle condizioni fisiche di Bremer

Il recupero di Gleison Bremer procede come da programma. Scopriamo insieme quando il difensore brasiliano potrebbe tornare tra i convocati.

Arrivano notizie positive sul fronte Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, fermo ai box ormai dal 27 settembre, si è operato a metà ottobre e il suo rientro si avvicina. Dalla prossima settimana, potrebbero arrivare novità importanti sul suo recupero.

Bremer, in questi giorni sta lavorando alla Continassa per proseguire con il suo recupero post operazione. Naturalmente il suo rientro sarà svolto in maniera graduale, senza evitare eventuali ricadute. Insomma a piccoli step il centrale brasiliano tornerà ad essere a pieno regime. La domanda che tutti i tifosi juventini si pongono è: Ma quando tornerà in gruppo il difensore? Possiamo rispondere che Gleison, con molta probabilità tornerà ad allenarsi almeno parzialmente con il resto del gruppo, già da lunedì prossimo.

Come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, la data prestabilita per il ritorno tra i convocati del centrale brasiliano è quella del 7 dicembre, giorno in cui ci sarà il big match contro il Napoli. Al momento, se tutto proseguirà come da programma, il difensore farà parte della gara. Naturalmente sarà poi compito di mister Spalletti e dello staff medico fare le giuste valutazioni sul suo impiego. Anche se non dovesse tornare subito tra i titolari, già riaverlo a disposizioni tra i convocati, non può che essere una splendida notizia per la Juve e per tutti i suoi tifosi che nom vedono l’ora di riabbracciare il loro beniamino.