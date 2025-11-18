Juventus, novità sul rientro di Bremer

Gleison Bremer procede bene con il suo recupero. Potrebbe tornare tra i convocati il 7 dicembre per la gara contro il Napoli.

Nella giornata di ieri, sono arrivate buone notizie per quel che riguarda il ritorno in campo di Gleison Bremer. Il centrale bianconero, è volato in Francia per effettuare un controllo presso l’ospedale di Lione. Il chirurgo che lo ha operato, al termine della visita di controllo ha dato il suo via libera per iniziare la fase di recupero.

Per la Juventus una grande notizia questa, sappiamo bene l’importanza di Bremer all’interno della squadra e un suo ritorno appare fondamentale anche per Spalletti.

Bremer assente ormai dal 27 settembre, può finalmente iniziare la fase finale del percorso riabilitativo. Il difensore brasiliano potrà lavorare gradualmente con la squadra. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo il prossimo mese. La data che anche il giocatore si è prefissata è il 7 dicembre giorno del big match contro il Napoli. Se non dovesse farcela per quella data, con molta probabilità il rientro slitterebbe soltanto di qualche giorno.

Ad ogni modo, le sensazioni sono positive, il difensore finalmente inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel.