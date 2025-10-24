Juventus, Nicola risponde alle affermazioni di Tudor

Davide Nicola, in occasione della sua conferenza stampa, ha voluto rispondere alle recenti affermazioni del tecnico bianconero

L’allenatore della Cremonese, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara Cremonese-Atalanta, ha voluto rispondere alle recenti affermazioni di Igor Tudor. Il tecnico bianconero aveva dichiarato, che la Juventus si sarebbe trovata al primo posto se al posto del Milan avesse affrontato la Cremonese.

Davide Nicola, ha così replicato: “Ho letto qualcosa, ma parliamo di un’uscita che lascia il tempo che trova. Tudor ha parlato da allenatore della Juventus, sono sue considerazioni, ma immagino volesse dire che se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Personalmente non mi presto a questi giochini, ma in generale il bello del calcio sta proprio nel fatto che non si sa mai come possa finire davvero una partita, al di là dei valori sulla carta”.