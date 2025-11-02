Juventus, Nicola a Dazn:” Bianconeri grandissima squadra”
Juventus, Nicola a Dazn:” Bianconeri grandissima squadra”

Stefania Palminteri
2 Novembre, 08:57
L'allenatore del Cagliari Davide Nicola
L’allenatore della Cremonese, intervistato da Dazn, è rimasto soddisfatto della prestazione della sua squadra. Ha fatto poi i complimenti alla Juventus.

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la gara contro la Juventus. Qui sotto riportiamo alcune sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

Esce contento per quanto visto nel secondo tempo?
“Volevamo fare una partita diversa rispetto a quella con l’Inter e ci siamo riusciti. Il fatto di vedere i giocatori infastiditi per non aver recuperato mi rende orgoglioso, ma non mi stupisce. Abbiamo incontrato una grandissima squadra che aveva anche cambiato allenatore: ci è mancata un po’ di fisicità nel primo tempo. Nel secondo il piglio è ulteriormente cresciuto, abbiamo fatto 20 minuti piacevoli e se avessimo segnato sarebbe stato ancora più divertente. Abbiamo subito il 2-0, siamo riusciti a riaprirla: nel finale è successo un po’ di tutto, ma i ragazzi hanno fatto comunque un’ottima prestazione”.

Primo tempo condizionato dal gol subito dopo pochi minuti?
“Non fa piacere, ma può accadere così come può accadere di farlo. Sono dinamiche che indirizzano l’emotività della partita, ma una squadra come la nostra deve essere pronta per cercare di recuperare. Dobbiamo crescere e oggi siamo cresciuti sul piano della prestazione. Se lavoriamo in un certo modo, possiamo essere competitivi, dimostrare di avere idee e organizzazione e di poter rendere felice la propria gente”.

