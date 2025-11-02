Juventus, Nicola a Dazn:” Bianconeri grandissima squadra”

L’allenatore della Cremonese, intervistato da Dazn, è rimasto soddisfatto della prestazione della sua squadra. Ha fatto poi i complimenti alla Juventus.

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la gara contro la Juventus. Qui sotto riportiamo alcune sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

Esce contento per quanto visto nel secondo tempo?

“Volevamo fare una partita diversa rispetto a quella con l’Inter e ci siamo riusciti. Il fatto di vedere i giocatori infastiditi per non aver recuperato mi rende orgoglioso, ma non mi stupisce. Abbiamo incontrato una grandissima squadra che aveva anche cambiato allenatore: ci è mancata un po’ di fisicità nel primo tempo. Nel secondo il piglio è ulteriormente cresciuto, abbiamo fatto 20 minuti piacevoli e se avessimo segnato sarebbe stato ancora più divertente. Abbiamo subito il 2-0, siamo riusciti a riaprirla: nel finale è successo un po’ di tutto, ma i ragazzi hanno fatto comunque un’ottima prestazione”.