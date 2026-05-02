Inizia la corsa verso la Serie B

Per la Juventus Next Gen è il momento della verità. La squadra allenata da Brambilla inaugura il proprio cammino nei playoff di Serie C affrontando la Vis Pesaro nel primo turno della fase finale del Girone B. Il regolamento offre ai bianconeri un piccolo vantaggio: in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, passerebbe il turno la formazione meglio piazzata in classifica nella regular season, quindi proprio la Next Gen. Tuttavia, fare calcoli in partite come queste è sempre rischioso. Servirà una prestazione piena, intensa e concentrata per evitare sorprese e conquistare la qualificazione sul campo. Davanti al proprio pubblico, la Juventus Next Gen vuole partire con il piede giusto e indirizzare subito la serie verso l’obiettivo promozione.

Orario, stadio e copertura televisiva

La sfida si giocherà domenica 3 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Moccagatta, casa delle gare interne della Juventus Next Gen. L’impianto di Alessandria sarà il teatro di una partita che si preannuncia intensa e combattuta. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, la gara sarà trasmessa anche su Rai Sport, garantendo un’ampia copertura televisiva a un appuntamento fondamentale per il percorso bianconero.

Le probabili formazioni

si affida ai titolari:in porta, difesa con, centrocampo con, mentreagiranno a supporto di. Per la Juventus Next Gen sarà decisivo partire forte e sfruttare il fattore campo.La Vis Pesaro risponde con Guarnone tra i pali, linea difensiva guidata da Tonucci, cinque uomini a centrocampo e la coppia Nicastro-Jallow in attacco.

Juve Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra, Licina; Deme. All. Brambilla

Vis Pesaro (3-5-2): Guarnone; Di Renzo, Tonucci, Primasso; Paganini, Berengo, Machin, Di Paola, Giovannini; Nicastro, Jallow. All. Stellone