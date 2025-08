Juventus Next Gen: Valdes Ngana rinnova il contratto

Continuano le manovre in casa Juventus, e questa volta il rinnovo del contratto è toccato ad un giocatore della seconda squadra

La Juventus continua la sua preparazione in vista della prossima stagione, con i bianconeri che saranno fino al 10 agosto in Germania, per poi fare ritorno in Italia dopo l’amichevole contro il Borussia Dortmund in programma l’11 dello stesso mese. Dopo il ritorno in Italia i bianconeri saranno attesi dalla sfida in famiglia contro la Next–Gen, che continua i suoi movimenti sul mercato.

Rinnovo di contratto

È ufficiale infatti il rinnovo del contratto del classe 2006 Valdes Ngana, che ha prolungato fino al 2028. Di seguito il comunicato.

“È ufficiale il rinnovo di contratto di Valdes Ngana: il classe 2006 ha firmato infatti il prolungamento del proprio rapporto con la Juventus fino al 30 giugno del 2028.

In bianconero dall’età di dodici anni, Ngana ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile del Club arrivando a collezionare 50 presenze con la formazione Primavera in due stagioni e anche l’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen subentrando nella ripresa lo scorso 22 marzo nella vittoria casalinga contro il Foggia.

E ora il legame con la Juventus si rafforza: congratulazioni Valdes!” (Juventus.com=