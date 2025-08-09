Juventus Next Gen: sconfitta in amichevole contro l’Atalanta U23

La seconda squadra bianconera è scesa in campo in amichevole contro i pari età bergamaschi

Test amichevole per la Juventus Next Gen, che sta preparando il suo esordio in campionato. I bianconeri sono scesi in campo a Biella contro l’Atalanata Under 23, perdendo con un passivo di 5-1.

Il racconto del match

“Sfida tra i pari età di Juventus e Atalanta a Biella, con la squadra bergamasca che dopo 13’ approfitta di un’autorete di Scaglia per portarsi in vantaggio. Una rete che dà morale ai ragazzi di mister Bocchetti che 180 secondi dopo vanno vicini al raddoppio che Lonardo che manca una facile occasione, mentre la risposta della Next Gen arriva al 23’, ma senza un vero sussulto da parte dei bianconeri. Poco prima del termine del primo tempo di gioco arriva il secondo gol dell’Atalanta U23, con Lonardo che non si fa sfuggire di nuovo l’occasione e scrive il suo nome sul tabelline del match.

Nella ripresa, con Brambilla che cambia diversi giocatori già in avvio, la Next Gen prova a scuotersi e la prima opportunità capita sul piede di Amaradio che non riesce a colpire come sperato. I bianconeri sono più convinti, ma a trovare di nuovo la via della rete sono sempre gli ospiti: calcio di rigore conquistato dall’Atalanta U23 e trasformato al 70’ da Vavassori. Resta il tempo per i bergamaschi per affondare ancora il colpo con il 4-0 di Cortinovis all’83’ che chiude un’ottima azione sulla destra. Nel finale le squadre si allungano e i ragazzi di Brambilla trovano la rete della bandiera con Vacca che colpisce con un gran tiro dal limite (sprecando poi poco dopo una grande occasione per firmare la doppietta personale), prima che Simonetto fissi il punteggio sul definitivo 5-1 in favore degli ospiti.” (Juventus.com)