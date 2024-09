Juventus Next Gen, altro pari: è 1-1 con il Picerno

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita con il Picerno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Secondo pareggio consecutivo per la Juventus Next Gen: dopo la sfida di Trapani, è 1-1 anche a Biella con l’AZ Picerno, ed è un buon pareggio per i ragazzi di Montero, contro una delle prime in classifica nel girone. Primo Tempo: Equilibrio e poche occasioni Il match inizia con ritmi piuttosto contenuti e nei primi minuti nessuna delle due squadre riesce a creare vere occasioni da gol. La Juventus deve subito fare i conti con un infortunio, quando al 6’ Stivanello è costretto a lasciare il campo in barella, sostituito da Perotti. Con il passare dei minuti, i bianconeri aumentano la pressione, trovando la prima occasione al minuto 11 con Faticanti, il cui tiro viene deviato in angolo da Gilli. Al 24′, Guerra manca il bersaglio da pochi passi, mentre al 33’ Esposito calcia di poco fuori”.

Il secondo tempo

“Le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, con il Picerno che termina la prima frazione in crescita. Secondo Tempo: Vantaggio Juventus, risposta immediata del Picerno La Juventus rientra in campo con maggiore determinazione e al 47’ trova il gol del vantaggio con Cudrig. Un errore della difesa ospite permette a Comenencia di crossare in area, con una deviazione di Pagliai che favorisce Cudrig, il quale insacca in scivolata per l’1-0. Il Picerno, però, non ci sta e al 58’ trova il pareggio con Energe, che con un sinistro a giro batte Scaglia. Dopo il gol del pari, il Picerno prende fiducia e al 74’ sfiora il raddoppio con lo stesso Energe, il cui tiro termina di poco fuori su assist di Graziani. Fase Finale: Occasioni da entrambe le parti, ma nessun vincitore Negli ultimi minuti, sia la Juventus che il Picerno cercano con insistenza il gol del vantaggio. Al 64’, Cudrig va vicino alla doppietta personale, ma il portiere Summa si oppone con una buona parata. Il Picerno risponde all’87′ con un tiro al volo di Volpicelli, che termina fuori”.