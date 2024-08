Juventus Next Gen, Daffara rinnova fino al 2028

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo di Giovanni Daffara.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sul rinnovo di Daffara: “Giovanni Daffara, giovane e talentuoso portiere della Next Gen bianconera, rinsalda il suo rapporto con la Juventus, rinnovando il contratto fino a giugno 2028. Il classe 2004 è stato scovato da ragazzo dalla Juventus, crescendo nei settori giovanili bianconeri e riuscendo a mettersi in mostra anche con la Primavera – conquistando così l’opportunità di fare l’esordio tra i professionisti. Da quel 12 marzo 2023, con la prima gara in carriera con la Juventus Next Gen, Daffara è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in squadra – collezionando nell’ultimo anno e mezzo ben 49 presenze tra Serie C e playoff, in cui è spesso risultato decisivo con le sue parata.

Rinnovo Giovanni Daffara – 20-08-2024 – 2 Daffara inoltre negli ultimi mesi è stato spesso aggregato alla Prima Squadra e anche questa estate ha lavorato in ritiro con lo staff di Thiago Motta, dimostrando anche lì le sue qualità e i grandi margini di miglioramento. Un rinnovo quindi che diventa una soddisfazione da aggiungere a quelle conquistate e che conquisterà vestendo la maglia della Juventus: complimenti Giovanni!”.