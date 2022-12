Juventus Next Gen: i convocati per il Padova

Oggi la squadra bianconera scende in campo contro il Padova per la partita valevole per la Coppa Italia di Serie C

redazionejuvenews

La JuventusNextGen sta continuando il suo cammino in Coppa Italia di Serie C, con i bianconeri che oggi scenderanno in campo contro il Padova, nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una competizione importante, alla quale Brambilla e i suoi tengono molto, e per questo oggi cercheranno la vittoria per continuare il loro cammino.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha reso note le convocazioni per la partita di questa sera, in programma allo Stadio Euganeo alle 19, che vedrà la Juventus Next Gen scendere in campo per conquistare il prossimo turno della competizione.

"Continua il cammino in Coppa Italia Serie C per la Juventus Next Gen. Di seguito i convocati per la gara contro il Padova, valida per i quarti di finale. Fischio d'inizio all'Euganeo alle 19:00. Assente tra i convocati Marco Da Graca, che ha riportato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

I CONVOCATI

2 Savona

4 Muharemovic

5 Nzouango

6 Riccio

7 Sekulov

8 Zuelli

10 Compagnon

11 Cudrig

12 Raina

14 Mulazzi

15 Verduci

17 Bonetti

18 Rafia

19 Cotter

20 Iocolano

21 Lipari

23 Ntenda

24 Palumbo

25 Cerri

26 Barbieri

27 Besaggio

28 Barrenechea

35 Scaglia

39 Mancini" (Juventus.com)