Si chiude con un pareggio la regular season della Juventus Next Gen, che davanti al proprio pubblico impatta 2-2 contro il Bra e conquista ufficialmente il quinto posto nel Girone B di Serie C, miglior risultato di sempre per la seconda squadra bianconera. Un traguardo storico per i ragazzi guidati da Massimo Brambilla, che ora possono concentrarsi sull’appuntamento più importante: i playoff, al via già dal prossimo weekend.

Il racconto del match - primo tempo

L’approccio alla gara della Next Gen è quello giusto: ritmo alto, pressing organizzato e voglia di indirizzare subito l’inerzia della partita. Bastano otto minuti per sbloccare il risultato: Gunduz riceve l’appoggio di Amaradio, prende la mira e lascia partire un rasoterra preciso dalla distanza che si infila nell’angolino, rendendo vano il tentativo del portiere ospite.

Il Bra accusa il colpo ma prova a reagire, prima con Akammadu e poi con Capac che, al 17’, non riesce a inquadrare lo specchio su un cross invitante dalla destra. Nel momento in cui gli ospiti tentano di alzare il baricentro, arriva il raddoppio bianconero al 25’: lancio lungo di Gil, incomprensione della retroguardia piemontese e Oboavwoduo è il più rapido ad avventarsi sul pallone, saltare il portiere e depositare in rete a porta sguarnita. Per il classe 2006 è il primo gol con la maglia della Juventus.

La partita sembra in controllo, ma il Bra ha il merito di rientrare subito in gara: dopo meno di due minuti Rabuffi trova il tap-in che vale il 2-1. Nel finale di primo tempo la Next Gen gestisce il possesso senza correre particolari rischi e si va all’intervallo con il vantaggio minimo.

Il racconto del match - secondo tempo

La ripresa si apre con un episodio che avrebbe potuto chiudere i giochi: Licina inventa un filtrante perfetto per Cerri, che segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Da quel momento cresce la pressione del Bra. Al 55’ Armstrong sfiora l’incrocio dei pali con una conclusione dal limite, mentre al 63’ è Akammadu a colpire la traversa sugli sviluppi di un corner.

La Next Gen soffre ma resiste, anche grazie a un intervento provvidenziale di Cudrig, che salva sulla linea evitando il pareggio. I ritmi si abbassano, il gioco si spezzetta e la gara diventa più fisica che tecnica. Nel finale, però, il Bra trova nuove energie: all’84’ Florio colpisce il palo di testa da pochi passi, preludio al pareggio che arriva tre minuti più tardi. Ancora una percussione pericolosa dalla destra, movimento in area di Florio e sfortunata deviazione nella propria porta di Pagnucco, entrato da pochi istanti.

Termina così 2-2 l’ultima gara di regular season della Juventus Next Gen, che archivia un campionato storico e ora può proiettarsi con entusiasmo verso la fase playoff