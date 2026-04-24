L’ultima giornata del Girone B

La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo per l’ultima sfida della regular season, ospitando il Bra nella 38ª giornata del Girone B di Serie C. Un appuntamento che chiude il calendario e che può avere un peso specifico importante in ottica classifica, sia per i giovani bianconeri sia per gli ospiti. Le gare di fine stagione, spesso, concentrano tensione, motivazioni e opportunità: c’è chi cerca punti per migliorare il piazzamento, chi vuole consolidare quanto fatto durante l’anno e chi prova a salutare il campionato con una prestazione di carattere.

Data e orario del fischio d’inizio

Il match è in programma domenica 26 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. Un orario pomeridiano classico per la Serie C, che consente agli appassionati di seguire la partita comodamente nel corso della giornata festiva. Per la Juventus Next Gen sarà anche l’occasione di mettere in mostra i propri talenti davanti al pubblico di casa, in una sfida che rappresenta un banco di prova utile per valutare crescita, continuità e personalità dei ragazzi scesi in campo durante tutta la stagione.

Dove vedere Juventus Next Gen-Bra in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, emittente che detiene i diritti della Serie C. Per chi preferisce seguire l’incontro in mobilità o da dispositivi digitali, sarà disponibile anche la diretta streaming su NOW e tramite l’app Sky Go. Diverse quindi le opzioni a disposizione dei tifosi e degli appassionati, che potranno seguire ogni momento della sfida in tempo reale, senza perdersi l’ultimo atto della stagione regolare del Girone B.