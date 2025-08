Juventus Next Gen: fissata la data del test contro l’Atalanta U23

Fissata la data per la partita amichevole della seconda formazione della Juventus prima dell'inizio della stagione

Mentre la prima squadra si trova in Germania per preparare la prossima stagione, il cui inizio è fissato per il 23 agosto, anche la Juventus Next Gen sta preparando, a Torino, l’inizio del suo prossimo campionato. In questo senso è stata definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, che vedrà la formazione bianconera scendere in campo contro l’Under 23 dell’Atalanta.

Il comunicato della società

“Il percorso di avvicinamento della Juventus Next Gen all’inizio della stagione 2025/26 la vedrà protagonista in un’ulteriore amichevole. Dopo i due test – contro Pro Vercelli e Albinoleffe – disputati nei giorni scorsi all’Allianz Training Center di Vinovo, la formazione guidata da Massimo Brambilla affronterà questa settimana un altro match di preparazione.

Venerdì 8 agosto alle ore 17:00 infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro l’Atalanta Under 23 in una sfida amichevole a porte chiuse che si disputerà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro di preparazione alla prima gara ufficiale in programma il prossimo 17 agosto contro il Novara nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

L’incontro sarà visibile in diretta sul canale ufficiale YouTube della Juventus.” (Juventus.com)