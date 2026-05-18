Nel corso della trasmissione Pressing, l'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi, ha commentato il momento della squadra di Spalletti e la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, gara che ha compromesso la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le parole dell'ex centrocampista bianconero:

“Con Verona e Fiorentina, Spalletti non gli ha messo la cattiveria e la fame. L’atteggiamento dei giocatori mi dà la sensazione che andare in Champions o in Europa League non gliene freghi niente. Non sono ossessionati dalla Champions League.

Non è facile, indipendentemente dalla società, dagli acquisti sbagliati, non aver preso l'attaccante che voleva Spalletti, però con questa squadra, e con un Vlahovic che è ritornato, non puoi presentare per l'ennesima volta in campo in casa, come col Verona, una squadra che comunque può battere il Verona e la Fiorentina, ma è stritolata dalla pressione. Questa squadra gli ultimi 20 minuti, io la passo a te, tu la passi a me, nessuno si prendeva una responsabilità”.