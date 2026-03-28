Juve, Koopmeiners: “In questo ruolo mi sono trovato bene”

Le parole di Temu Koopmeiners dopo l’amichevole disputata dalla sua Olanda contro la Nigeria.

Nella gara disputata tra Olanda e Nigeria, abbiamo assistito lo juventino Temu Koopmeiners in una posizione insolita. Il tecnico Ronald Koeman, ha deciso di schierare il bianconero nel ruolo di ala destra, agendo così alle spalle della punta. Al termine del match, il giocatore è rimasto molto soddisfatto della sua prestazione, queste le sue parole ai microfoni di Nos:

“L’idea era che partissi da finta ala destra per accentrarmi a centrocampo, agendo come una sorta di secondo trequartista. Il sistema con cui abbiamo giocato oggi (4-2-3-1) mi si addice. Se mi mettessero sulla linea laterale con il gesso sui tacchetti… ecco, quello non farebbe per me”.