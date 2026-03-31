Juventus, nessuno è incedibile, neanche Bremer!

La prossima estate ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione in casa Juve, dove neanche Bremer è considerato indispensabile.

Terremoto in casa Juventus! La pagina sportiva Tuttosport rivela una notizia che non farà piacere ai tifosi bianconeri: la Juventus ha fissato un prezzo per Gleison Bremer. Un segnale, un messaggio, che lascia percepire che nessuno è considerato incedibile. In un finale di stagione dove la qualificazione alla prossima Champions League è in bilico, la necessità di fare cassa potrebbe portare alla cessione di alcuni pezzi pregiati della rosa bianconera. Se l’unico vero intoccabile è Yildiz (fresco di rinnovo), si iniziano a fare valutazioni e ragionamenti su altri giocatori importanti.

L’offerta minima per Bremer

La Juventus di certo non regalerà il suo miglior difensore. Come si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport, il prezzo fissato per Bremer è di 60 milioni. Una cifra importante, che permetterebbe alla Juventus si rientrare della spesa fatta per acquistarlo. Il brasiliano è arrivato infatti per una cifra intorno ai 50 milioni (41 di parte fissa più altri 9 di bonus), prelevato dal Torino. Ha rinnovato il suo contratto nell’agosto del 2024, prolungandolo fino al 30 giugno 2029. Con altri 3 anni di contratto una sua cessione sembrerebbe prematura, ma adesso il giocatore è nel pieno della sua carriera e nel fiore degli anni. Il difensore ha infatti compito 29 anni a metà marzo, e si rischia di non venderlo più a una cifra così elevata. In caso di apertura da parte della Juventus, alcuni club di Premier League si farebbero avanti per aggiudicarsi il difensore. Valutazioni in corso per la dirigenza che, prima di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori, dovrà trovare un sostituto all’altezza.

Ancelotti lo vuole al Mondiale

Un obbiettivo fisso nella testa di Bremer è quello di giocare il Mondiale con il suo Brasile. In una stagione in cui ha dovuto affrontare infortuni e rientri in campo in tempi non brevi, quello della Coppa del Mondo sembrava più un sogno che un obbiettivo. Oggi Bremer sta bene ed è stato convocato da Ancelotti in questa pausa nazionali. Ha trovato il suo primo gol con la Seleçao nell’amichevole contro la Francia, e probabilmente scenderà in campo anche questa notte contro la Croazia. Il feeling con Ancelotti sta diventando sempre più evidente.

L’ex ct del Real Madrid lo vuole con sé ai prossimi Mondiali, in cui il Brasile proverà a tornare protagonista. Servirà un Bremer senza troppe preoccupazioni addosso, con le voci di mercato che non dovranno infastidirlo. Come spesso accade, il giocatore prenderà una decisione sul suo futuro dopo il Mondiale. Se sarà uno dei migliori dei suoi, il prezzo potrebbe anche alzarsi.