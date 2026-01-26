Juve-Napoli, Thuram a Dazn: “Vittoria di gruppo. Quando la squadra gioca così bene…”

Le parole rilasciate da Khéphren Thuram ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla Juventus contro il Napoli

Khéphren Thuram ieri sera è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Juventus e Napoli. Queste le dichiarazioni del centrocampista bianconero:

“Sto bene fisicamente, sto bene con la squadra. Penso che quando la squadra gioca così bene aiuta anche me ad essere a questo livello. Però ancora una vittoria di gruppo, si è visto stasera che siamo un gruppo unito: siamo contenti di giocare insieme.

Se mi hanno detto qualcosa mio padre e mio fratello (entrambi presenti allo stadio) ? No, niente, niente, è la prima volta che mio fratello viene qua a vedermi giocare: ero molto contento che è venuto, solo questo. Spiegazione dell’esultanza? Abbiamo bevuto un caffè tutti insieme”.