Juventus-Napoli, le statistiche del match

La nota ufficiale attraverso la quale il club bianconero ha fornito alcune statistiche riguardanti la gara contro il Napoli

Mediante una nota ufficiale pubblicata direttamente sul proprio sito, la Juventus ha fornito diverse statistiche riguardanti il prossimo match contro il Napoli, previsto domani, domenica 25 gennaio, alle ore 18:00. Di seguito la nota del club bianconero:

“Juventus e Napoli si affronteranno domenica 25 gennaio alle ore 18:00 e il match sarà valido per la 22ª giornata di Serie A.