Mediante una nota ufficiale pubblicata direttamente sul proprio sito, la Juventus ha fornito diverse statistiche riguardanti il prossimo match contro il Napoli, previsto domani, domenica 25 gennaio, alle ore 18:00. Di seguito la nota del club bianconero:
“Juventus e Napoli si affronteranno domenica 25 gennaio alle ore 18:00 e il match sarà valido per la 22ª giornata di Serie A.
JUVENTUS-NAPOLI | LE STATISTICHE DEL MATCH
Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- Da quando è arrivato Luciano Spalletti sulla panchina bianconera (inizio novembre), la Juventus ha raccolto più punti del Napoli in campionato: 24 vs 22; meglio nel periodo hanno fatto solo Milan (28) e Inter (31).
- La Juventus non subisce più di un gol in una partita di Serie A dalla gara di andata contro il Napoli; da allora i bianconeri hanno concesso tre reti in sette incontri disputati nella competizione.
- Dopo aver pareggiato le prime due gare casalinghe tra tutte le competizioni con Luciano Spalletti alla guida (vs Sporting Lisbona e Torino), la Juventus ha vinto sei delle successive sette segnando almeno due reti in ciascuna di queste vittorie – fa eccezione solo l’1-1 vs Lecce il 3 gennaio.
- Sette clean sheets per il Napoli nelle ultime 13 gare di campionato, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle precedenti sei; nel periodo (dalla 9a giornata), solo l’Inter ha fatto meglio (otto partite senza subire gol). Inoltre, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nei due match più recenti e potrebbero non subire gol per tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato.
- Il Napoli ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (1V), tanti pareggi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 28 gare disputate (17V, 7P); infatti, in questa stagione, tra pareggi (sette) e sconfitte (sette) il Napoli è a sole due partite di distanza per numero di gare senza successi rispetto a quanto fatto nel 2024/25 (11N, 5P)”.