JuveNews.eu
Pubblicità

Juventus-Napoli, le statistiche del match

Stefania Palminteri – 24 Gennaio, 15:45

Juve

La nota ufficiale attraverso la quale il club bianconero ha fornito alcune statistiche riguardanti la gara contro il Napoli

Mediante una nota ufficiale pubblicata direttamente sul proprio sito, la Juventus ha fornito diverse statistiche riguardanti il prossimo match contro il Napoli, previsto domani, domenica 25 gennaio, alle ore 18:00. Di seguito la nota del club bianconero:

Juventus e Napoli si affronteranno domenica 25 gennaio alle ore 18:00 e il match sarà valido per la 22ª giornata di Serie A.

JUVENTUS-NAPOLI | LE STATISTICHE DEL MATCH

Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!

  • Da quando è arrivato Luciano Spalletti sulla panchina bianconera (inizio novembre), la Juventus ha raccolto più punti del Napoli in campionato: 24 vs 22; meglio nel periodo hanno fatto solo Milan (28) e Inter (31).
  • La Juventus non subisce più di un gol in una partita di Serie A dalla gara di andata contro il Napoli; da allora i bianconeri hanno concesso tre reti in sette incontri disputati nella competizione.
  • Dopo aver pareggiato le prime due gare casalinghe tra tutte le competizioni con Luciano Spalletti alla guida (vs Sporting Lisbona e Torino), la Juventus ha vinto sei delle successive sette segnando almeno due reti in ciascuna di queste vittorie – fa eccezione solo l’1-1 vs Lecce il 3 gennaio.
  • Sette clean sheets per il Napoli nelle ultime 13 gare di campionato, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle precedenti sei; nel periodo (dalla 9a giornata), solo l’Inter ha fatto meglio (otto partite senza subire gol). Inoltre, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nei due match più recenti e potrebbero non subire gol per tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato.
  • Il Napoli ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (1V), tanti pareggi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 28 gare disputate (17V, 7P); infatti, in questa stagione, tra pareggi (sette) e sconfitte (sette) il Napoli è a sole due partite di distanza per numero di gare senza successi rispetto a quanto fatto nel 2024/25 (11N, 5P)”.