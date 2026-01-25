Juventus-Napoli: precedenti, numeri e stato di forma

La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota contenente statistiche e curiosità riguardanti il prossimo match contro il Napoli, previsto oggi alle ore 18. Questo il comunicato del club bianconero:
“I PRECEDENTI
- La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna avversaria i campani hanno incassato più reti che contro i bianconeri nella
competizione (229 come contro l’Inter).
- Nelle ultime nove partite di campionato contro il Napoli, la Juventus non è mai riuscita a segnare più di un gol (sette reti totali); l’ultima volta con due gol per i bianconeri contro i partenopei risale al 7 aprile 2021 (2-1 a Torino, reti di Ronaldo, Dybala e Insigne).
- L’1-1 è il punteggio più frequente tra Napoli e Juventus in Serie A, finale di 22 incontri, il più recente dei quali il 6 gennaio 2022 (reti di Mertens e Chiesa).
- Il Napoli ha perso 48 trasferte contro la Juventus in Serie A (9V, 22N), solamente contro l’Inter ha subito più sconfitte in gare esterne nella competizione (51).
- Nelle ultime tre partite tra Juventus e Napoli in Serie A in casa dei bianconeri ci sono stati solamente due gol (un 1-0 per parte e uno 0-0 nella più recente), dopo che nelle precedenti quattro c’era stata una media di quattro reti a incontro.
STATISTICHE GENERALI
- Juventus e Napoli tendono a dominare il gioco; quella bianconera e quella partenopea sono infatti rispettivamente la prima e la terza squadra per numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A: 330 i piemontesi e 311 i campani – in mezzo l’Inter con 323. Sono anche prima e terza (Juventus 5290 e Napoli 4749 – tra di loro l’Inter a 5113) per passaggi completati nella metà campo avversaria.
- Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol in percentuale con i centrocampisti in questo campionato: il 48% (15 sui 31 totali), ovvero più del doppio di quelli segnati in percentuale dai pari ruolo della Juventus (22%, 7/32).
- La Juventus è la squadra che ha subito meno gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (quattro).
- La Juventus è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato, ben 16 – 13 invece per il Napoli terzo in classifica al pari di Inter e Milan (14 per il Cagliari).
- Napoli (536) e Juventus (529) sono due delle tre squadre con più passaggi medi a partita in questo campionato – tra le due l’Inter (532).
- La Juventus è una delle due squadre, proprio insieme al Napoli, a non avere ancora perso nelle gare interne di questo campionato; i bianconeri sono imbattuti da ben 14 match tra le mura amiche (10V, 4N) e proprio l’avversaria di giornata, Napoli, è l’unica formazione, attualmente in Serie A, a vantare una striscia aperta più lunga (21) di gare casalinghe consecutive senza sconfitte nel massimo torneo rispetto a quella dei piemontesi.
FOCUS GIOCATORI
JUVENTUS
- Gleison Bremer ha raggiunto quota otto marcature in Serie A con la maglia della Juventus: dalla sua prima stagione in bianconero (dal 2022/23), è il difensore centrale con più reti all’attivo nel massimo campionato italiano.
- Lloyd Kelly è il giocatore della Juventus che conta più respinte difensive in questa stagione considerando tutte le competizioni, da agosto in avanti (105, ben 46 in più del secondo in classifica). Il difensore inglese è anche il giocatore di movimento della Juventus che ha recuperato più palloni in questa stagione (132).
- Da inizio agosto 2025, quattro delle cinque partecipazioni attive tra tutte le competizioni di Khéphren Thuram sono arrivate all’Allianz Stadium; in particolare, il classe 2001 ha registrato un gol (vs Benfica) e un assist (vs Cremonese) nelle tre gare interne disputate nel 2026.
- Con la rete al Benfica, Weston McKennie ha eguagliato in 32 gare ufficiali (quattro nel Mondiale per Club) esattamente lo stesso score realizzativo della scorsa stagione: cinque reti di cui quattro in casa (in 44 presenze nel 2024/25); solo nel 2020/21 (sei gol) ha fatto meglio in una singola annata nei big-5 tornei europei contando tutte le competizioni.
- Kenan Yildiz ha partecipato a 101 tiri in questo campionato (60 conclusioni e 41 occasioni create), meno solo di Nico Paz (117). Il turco ha colpito cinque volte il legno, più di ogni altro calciatore nella Serie A in corso.
NAPOLI
- Scott McTominay ha preso parte a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime sei presenze in Serie A, le stesse partecipazioni registrate nelle prime 14 gare giocate in questo campionato (due reti, due assist).
- Giovanni Di Lorenzo, a un passo dalle 300 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Napoli, ha già trovato un gol contro la Juventus in Serie A, il 31 agosto 2019, nella sconfitta 3-4 dei partenopei all’Allianz Stadium.
- Nella stagione 2018/19 Leonardo Spinazzola ha collezionato 10 presenze con la maglia della Juventus in Serie A.
- Negli ultimi due campionati di Serie A Vanja Milinkovic-Savic è stato il portiere con più rigori parati: sei, almeno il doppio di ogni altro compagno di reparto nella competizione”.