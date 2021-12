Mauro: “Martial? Alla Juve servirebbe molto di più Scamacca”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato dei problemi in attacco della squadra di Allegri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato dei problemi della squadra di Massimiliano Allegri: " L'obiettivo fondamentale è l'acquisto di un attaccante. Dybala è spesso infortunato, e Kean e Morata non garantiscono 30 gol. Servirebbe un centravanti di stampo classico, alla Scamacca per intenderci. A me è sempre piaciuto molto anche Benzema : è generoso e sa fare tutto, oltre a segnare. E uno come Zapata lo prenderei a occhi chiusi".

Tra Scamacca e Martial chi sarebbe più utile? Mauro non ha dubbi: "Senza dubbio Scamacca, un attaccante forte di testa, che difende la palla col fisico, sa occupare l'area, tira da fuori. In più mi pare sia abbastanza 'sfrontato' da non aver problemi a indossare una maglia pesante come quella della Juventus. Martial è un giocatore diverso, spazia di più e segna molto meno: è più una seconda punta, e sta giocando anche poco. Ho letto di Cavani e Icardi, ma non mi sembrano i profili adeguati: guadagnano molto e non garantiscono il futuro, vista l'età anagrafica. Non so quanto sarebbero d'aiuto ad Allegri, piuttosto vedo il rischio che si siedano un po'. Questa stagione per la Juve è difficilmente rimediabile, salvo suicidi delle squadre di testa, secondo me la società bianconera fa bene a puntare sui giovani e sul futuro, anche in sede di mercato".