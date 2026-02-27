Juventus, Nando Orsi a Radio Radio: “Contro la Roma i bianconeri sono costretti a vincere”

Nando Orsi è sicuro: Se la Juventus vuole restare aggrappata al treno Champions, deve vincere contro la Roma.

L’ex portiere Nando Orsi, è intervenuto ai microfoni di “Radio Radio“, per parlare della corsa Champions e della prossima gara tra la Roma e la Juventus. Leggiamo le sue parole:

“La corsa Champions è intrigante, anche il Milan secondo me è ancora in bilico, soprattutto se perderà il derby. La Juve deve vincere, vedremo come i due allenatori indottrineranno le proprie squadre, se chiederanno partite di attacco o di attesa. Per me la Roma se fa un punto lascia a distanza la Juve e si toglie uno scontro diretto. Non dico di giocare per il pari, ma imposti la partita per rischiare il meno possibile”.