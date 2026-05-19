Una sconfitta pesante e un clima che si complica

Non c'è né pace né tranquillità nell'ambiente Juve. Il k.o. contro la Fiorentina ha lasciato strascichi profondi all’interno della società, non solo per la classifica ma anche per quanto accaduto in campo. La sconfitta per 2-0 ha compromesso in modo serio la corsa alla prossima Champions League e ha alimentato tensioni già evidenti in una fase delicatissima della stagione. La squadra di Spalletti ora è chiamata a un’impresa quasi impossibile: vincere il derby contro il Torino e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti. In questo contesto già complicato, la partita contro la Fiorentina ha evidenziato anche un problema interno allo spogliatoio, con episodi che hanno attirato l’attenzione della società.

La lite tra Vlahovic e Locatelli in campo

Durante il match, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono stati protagonisti di un acceso confronto in campo. Un diverbio plateale, avvenuto davanti ai 41 mila spettatori dello Stadium, che ha rapidamente fatto il giro dei social diventando virale. Le immagini hanno mostrato uno scambio nervoso tra il capitano e l’attaccante, con parole e gesti che hanno evidenziato un momento di forte tensione. Un episodio che ha sorpreso per la sua intensità, soprattutto in una partita già complicata dal punto di vista sportivo. Stupisce anche che i protagonisti siano due giocatori che da anni vestono bianconero. Vlahovic è uno dei simboli della Juventus, Locatelli ne è addirittura capitano. La sensazione è che la frustrazione per il risultato e per l’andamento della gara abbia contribuito ad alimentare lo scontro tra i due giocatori, simbolo di una squadra in difficoltà anche nella gestione emotiva dei momenti chiave.

La decisione del club e il segnale alla squadra

A bocce ferme, la società ha deciso di intervenire. Con il via libera del tecnico Luciano Spalletti, la dirigenza ha scelto di multare entrambi i giocatori coinvolti nella lite. La decisione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rappresenta un segnale chiaro alla squadra: non sono tollerati comportamenti che possano compromettere unità e concentrazione nel momento decisivo della stagione. La cifra della sanzione non è stata resa nota, ma il provvedimento è stato interpretato come un richiamo forte alla responsabilità collettiva. Il tutto avviene alla vigilia del derby contro il Torino, ultima occasione per provare a tenere viva una speranza Champions che, oggi, appare sempre più lontana.

Unità e derby decisivo per chiudere la stagione

Il clima resta quindi teso, con la Juventus chiamata a ritrovare compattezza in un momento cruciale. Milan e Roma partono favorite per il piazzamento europeo, mentre ai bianconeri servirebbe una combinazione favorevole oltre alla vittoria. In un contesto così delicato, l’episodio tra Vlahovic e Locatelli diventa un campanello d’allarme ulteriore: serve unità, lucidità e controllo emotivo per affrontare l’ultima partita della stagione e provare a evitare un epilogo che avrebbe del clamoroso.