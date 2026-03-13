Juventus, Moratti sbotta: “Il caso di Bastoni? È stato amplificato”

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato del caso che ha visto protagonista il giocatore nerazzurro Alessandro Bastoni.

L’Inter di Cristian Chivu dovrà archiviare immediatamente la delusione per il derby perso contro il Milan. I cugini rossoneri hanno accorciato le distanze portandosi a -7 dall’Inter, che in questa giornata di Serie A dovrà affrontare l’Atalanta. Una partita importante, che lancerà un messaggio chiave sul campionato. A parlare della situazione complicata dell’Inter è stato il suo ex presidente, Massimo Moratti, intervistato alla Gazzetta dello Sport.

L’imprenditore ha parlato, tra i temi trattati, anche del derby d’Italia contro la Juventus e di quello che è successo tra Bastoni e Kalulu.

Moratti ha preso le difese del suo difensore, rispondendo anche a chi lo accusa di aver simulato e lo fischia durante le partite. “È assurdo, perché chi lo fischia ora ha in squadra calciatori che fanno grandi sceneggiate, che si contorcono per contatti minimi o che si portano le mani alla faccia quando si viene colpiti al petto”, ha riferito, rispedendo al mittente le accuse torinesi.

Nonostante la difesa a favore di Bastoni, l’ex presidente interista non gli ha risparmiato una critica costruttiva per il futuro. “Bastoni ha fatto una grande cavolata, soprattutto con l’esultanza quando era in pieno trasporto agonistico. Ma tutto è stato amplificato perché si trattava di Inter-Juve e i dirigenti bianconeri, con quelle proteste, che parlano di morte del calcio… È stato un parziale recupero crediti…”

Un’esagerazione, dal punto di vista di Moratti, la gogna mediatica in cui è finito il difensore azzurro. Un ingrandimento della situazione amplificata dal fatto che è avvenuta durante il derby d’Italia.