Juventus-Monza: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra poco in campo nella partita valvole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno per la terza volta in stagione contro il Monza, dopo aver affrontato la squadra lombarda all'andata, perdendo, e in Coppa Italia passando il turno.

Per la prima volta in stagione, Massimiliano Allegri avrà a disposizione quasi tutta la squadra, con i rientri di Pogba e Vlahovic, che partiranno dalla panchina, che fanno ben sperare per il proseguo della stagione da parte della formazione, che deve rincorrere la zona Champions dopo la penalizzazione subita.

I due giocatori partiranno dalla panchina pronti per entrare, mentre in campo davanti a Szczesny, la difesa sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiote Kostic, con Di Maria a supporto di Kean in avanti.

JUVENTUS (352): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean

MONZA (3421): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola, Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Ma parlando di mercato, spunta un nome nuovissimo: colpo a sorpresa a poche ore dal gong<<<